В ЕС рассказали, сколько еще денег выделят Турции для помощи беженцам из Сирии

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини рассказала, что организация выделит Турции €3 млрд на оказание помощи сирийским беженцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для сирийцев в Турции Евросоюз и его страны мобилизуют дополнительные 3 миллиарда евро в ближайшие два года», — заявила Могерини.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что, по мнению Евросоюза, Россия и Иран должны оказать давление на власти Сирии, чтобы Дамаск сел за стол переговоров под эгидой ООН.