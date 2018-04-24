Патрушев и премьер Сербии обсудили ситуацию на Балканах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с вице-премьером, главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем ситуацию на Балканах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили ситуацию на Балканском полуострове, а также российско-сербское взаимодействие по линии правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

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Также Патрушев встретился с генеральным директором Службы информации и государственной безопасности Мозамбика Жулио Дос Сантосом Жане.

Как отмечается, они обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в противодействии терроризму и пиратству.

Ранее Патрушев заявил, что в связи с изменениями политики Вашингтона в отношении Москвы возникают угрозы национальной безопасности России.