В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра

Заместитель председателя постоянной комиссии парламента Армении по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян заявил, что выборы нового премьер-министра страны пройдут 2 мая, передает РИА «Новости».

«Никак новых процедур не будет. Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая», — сказал Махмудян.

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Правительство Армении ушло в отставку 23 апреля, срок выдвижения истекает 1 мая, кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней после назначения премьера.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал народу Армении «особо не увлекаться».