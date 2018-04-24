В МИД России выразили разочарование после ответов Британии по делу Скрипалей

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил разочарование после получения от Лондона ответов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА «Новости».

«Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок»», — заявил Рябков.

Ранее сообщалось, что российскую сторону в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не устроили предоставленные Лондоном ответы по делу Скрипалей.