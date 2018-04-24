Лукашенко пожелал народу Армении «особо не увлекаться»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал события в Армении, где протестующие добились ухода бывшего президента страны с поста премьер-министра, передает РИА «Новости».

«Я желаю армянскому народу, чтобы особо не увлеклись этой ситуацией, потому что власть поменять просто, но потом же надо давать результат, и народ будет ждать его. И дай бог, чтобы талантливый, умный народ Армении справился с этой ситуацией», — сказал Лукашенко в ходе своего послания к народу и парламенту.

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Он также отметил, что Армения — не чужая Белоруссии страна, так как оба государства входят в ЕАЭС.

«Нам надо, и это правительства дело — надо созвониться, спросить у них, чем мы им сможем помочь», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стали бы сравнивать происходящее в Армении и на Украине.