Путин и Трамп не планируют переговоров по иранской ядерной сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по иранской ядерной сделке пока не планируется,передает РИА «Новости».

«По линии президента, насколько мне известно, пока нет. Каких-то контактов не планируется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, запланированы ли какие-либо контакты с США по вопросам иранской сделки.

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон 23 апреля прибудет в США с первым официальным визитом, одной из ключевых тем его переговоров с Трампом, как ожидается, станет иранское ядерное досье.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов к тому, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.