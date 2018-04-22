В ЕС призвали власти Армении освободить задержанных во время протестов

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Европейский союз (ЕС) призвал армянские власти освободить задержанных во время протестных акций. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя дипломатии ЕС.

Как отмечается, право на проведение мирных собраний является всеобщим и основополагающим правом, которое должны уважать власти Армении.

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«Мы ожидаем также, что Армения будет выполнять взятые на себя международные обязательства в соответствии с Европейской конвенцией по защите прав и основных свобод человека. Все задержанные во время реализации своих основных прав в соответствии с законом должны быть незамедлительно освобождены», — говорится в заявлении.

Также в ЕС заявили о разочаровании и озабоченности из-за того, что дальнейшее нагнетание ситуации не было предотвращено во время встречи премьер-министра страны Сержа Саргсяна и депутата Национального собрания Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что специальная следственная служба Армении задержала в Ереване депутатов Национального собрания Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.