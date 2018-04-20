В Крыму отреагировали на предложение Порошенко лишить крымчан украинского гражданства

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на предложение украинского президента Петра Порошенко лишить гражданства Украины тех крымчан, которые стали гражданами России. Об этом сообщает RT.

«Если все-таки данный законопроект будет принят Радой, то это, наверное, единственная новость из Украины, которая порадует крымчан. Мы еще в 2014 году сделали для себя окончательный выбор относительно того, гражданами какой страны будем: все мы стали гражданами России», — заявил Ганжара.

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Он добавил, что подобный законопроект будет свидетельствовать о том, что в Киеве признают отсутствие украинских граждан на полуострове.

«Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины. Думаю, эта новость найдет поддержку в Крыму, поскольку окончательно формально разорвет связь с враждебным нам на сегодняшний день государством», — сказал Ганжара.

Ранее Порошенко внес в Верховную раду законопроект, согласно которому жителей Крыма, которые получили российское гражданство, предлагается лишать украинских паспортов.