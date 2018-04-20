Поклонская: США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности

США усиливают санкционное давление на Россию от безысходности, передает РИА «Новости» заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«Такие санкции, такие меры приняты от безысходности. Россия сильное государство и великая страна, которую всегда будут уважать и с которой всегда будут считаться. Россию не нужно бояться, а нужно сотрудничать и дружить, тогда и им легче станет», — сказала Поклонская.

Реклама

По ее словам, МИД России готовит на санкционное давление Запада разумные ответные меры.

15 апреля Хейли анонсировала, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.