ЕС убедил сирийскую оппозицию поучаствовать в переговорах в Женеве

Евросоюзу (ЕС) удалось убедить сирийскую оппозицию поучаствовать в переговорах в Женеве без предварительных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Бельгии Дидье Рейндерса.

«Оппозиция готова прибыть (в Женеву. – Газета.Ru). Европейский союз сделал свою работу, убедив оппозицию приехать без предварительных условий, согласиться на переговоры. Надо чтобы (сирийский) режим согласился с разделом власти, чтобы все сообщества были представлены во власти», — заявил Рейндерс.

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Он добавил, что для этого необходимо оказать давление на Иран и Россию, союзников режима.

Ранее член Сирийской комиссии по переговорам Бассма Кодмани заявил, что переговоры в Женеве находятся «в тупике».