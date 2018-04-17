В Совфеде отреагировали на требование «большой семеркой» срочного ответа по делу Скрипаля

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал призыв глав МИД «большой семерки» (G7) к России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии проявлением солидарности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта акция — не более чем банальная демонстрация солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых «доказательств» со стороны Великобритании», — заявил Косачев.

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Он добавил, что якобы не полученные британской стороной ответы уже были даны Россией и доступны ОЗХО и руководителям G7.

Ранее страны, входящие в «большую семерку» (G7), призвали российские власти ответить на вопросы об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В частности, составители заявления потребовали, чтобы российские власти раскрыли все данные по программе производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по мнению британских властей, были отравлены Скрипали.