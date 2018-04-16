Глава МИД Германии назвал Россию сложным партнером

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна придерживаться более конструктивного подхода к регулированию ситуации на сирийской территории. Об этом министр заявил в эфире телеканала ARD.

По его словам, Россия является сложным партнером, но Германия намерена продолжать с ней диалог и ждет от российской стороны конструктивных предложений.

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«Тот факт, что в последние дни не было эскалации, и теперь все говорят о дипломатических и политических решениях, действительно является признаком того, что что-то должно было поменяться», — сказал Маас.

По его словам, Россия не сможет все время защищать режим Асада.

«Нравится нам это или нет — конфликт в Сирии без участия России не решить», — подчеркнул Маас.

Ранее ФРГ и Франция выступили с предложением нового формата переговоров по ситуации на территории Сирии, который должен обеспечить политическое решение конфликта.