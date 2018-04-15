На выборах президента Черногории побеждает Мило Джуканович
Социалист Мило Джуканович выигрывает выборы президента Черногории, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, он набирает 57%. Об этом свидетельствуют первые официальные данные подсчета голосов Республиканской избирательной комиссии.
Главный конкурент Джукановича — экономист и экс-депутат скупщины (парламента), выдвиженец оппозиционных партий «Демократический фронт» (ДФ), «Демократы», Социалистической народной партии и URA Младен Боянич получает около 33%. На третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (4%).
На пост президента Черногории претендовали семь кандидатов.
В случае, если один из претендентов наберет свыше 50% в первом туре, второй тур не проводится.
Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок.