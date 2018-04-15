Захарова прокомментировала введение США новых санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США вводит новые антироссийские санкции, чтобы изолировать Россию на международной аренде, передает РИА «Новости».

По ее словам, санкции, которые вводятся против России, «делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями».

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«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все», — сказала Захарова.

Она уточнила, что сначала Россию собирались сдерживать.

«Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, 16 апреля.