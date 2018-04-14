Опубликовано первое видео с Асадом после ударов по Сирии
Видеозапись с президентом Сирии Башара Асада было опубликовано в официальном Telegram-канале сирийского лидера.
Видеозапись была выложена через несколько часов после удара по территории Сирии с комментарием — «Утро молчания». На ней видно, как глава государства заходит в президентский дворец.
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Ролик длится восемь секунд, на нем видно, как Асад с чемоданом идет к своему рабочему месту.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере обрадовался новостям об ударе Британии по Сирии.
Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет.
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