Иран решительно осудил ракетный обстрел Сирии
МИД Ирана решительно осуждает ракетные удары США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.
«Несомненно, Соединенные Штаты и их союзники, которые предприняли военные действия против Сирии, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств... возьмут на себя ответственность за региональные и межрегиональные последствия этого авантюризма», — говорится в официальном заявлении МИД страны.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил страны, атаковавшие Сирию, о последствиях.
Вечером 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ударам присоединились Великобритания и Франция.
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