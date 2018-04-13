В Британии извинились за обыск российского самолета

Британский центр по безопасности полетов ответил Москве о причинах проверки российского самолета в Лондоне в конце марта и принес извинения, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов.

«Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», — сообщил Соколов.

Реклама

Ранее замглавы МВД Британии Бен Уоллас объяснил досмотр российского самолета в Лондоне защитой от организованной преступности.

Россия запросила у Лондона причины досмотра российского самолета. Посол России в Британии посчитал, что в деле Скрипаля, убийстве Глушкова и досмотре самолета в Лондоне есть связь.