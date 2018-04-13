Захарова удивилась, что Трамп передал послание о ракетах через соцсеть

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление, что президент США Дональд Трамп использовал социальную сеть для передачи послания об «умных» ракетах, передает РИА «Новости».

«Я была удивлена, что такое сильное послание было направлено через социальные сети, потому что это как раз момент для звонка партнеру», — сказала она.

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По ее словам, России не нужны благодарности за действия в Сирии, но ей «нужно сотрудничество».

«Три года назад мы выдвинули предложение, но ничего не изменилось, мы действительно хотим более тесного сотрудничества по Сирии, нам действительно оно нужно. Мы можем решить все эти проблемы через телефонный звонок, а не через силу», — добавила Захарова.

11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Об этом он написал в твиттере.