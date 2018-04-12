Трамп рассказал о подходе своей команды к расследованию по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его команда использовала «беспрецедентный» подход в сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США.

«Я согласился с беспрецедентно дисциплинированным подходом, который мы [команда адвокатов Трампа] использовали с Робертом Мюллером (в отличие от Клинтонов!). Я полностью уверен в [адвокате] Тае Кобе... и был проинформирован о каждом этапе расследования», — написал Трамп.

Ранее CNN сообщал, что Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера. Также ранее стало известно, что ФБР провели обыск у адвоката президента.