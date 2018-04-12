Поклонская о выходе Украины из СНГ: Порошенко «плевать» на свой народ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что своим намерением вывести Украину из Содружества независимых государств (СНГ) украинский лидер Петр Порошенко еще раз показал, что не считается с мнением своего народа, передает ФАН.

По ее словам, к этому решению украинские власти пришли не вчера — еще в марте 2014 года Киев поднимал тему разрыва отношений с СНГ.

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«Ничего неожиданного в заявлении Порошенко о выходе из СНГ нет. Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий. Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Раде, и президенту», — сказала парламентарий.

По словам Поклонской, результаты соцопросов свидетельствуют о том, что в 2016 году большинство жителей Украины заявили о желании сохранить членство в СНГ.

«Возникает вопрос, почему государство выступает против воли народа? Ответ прост — выполняют волю своих хозяев, а на народ им наплевать! Главное — счета и офшоры», — резюмировала российский депутат.

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.