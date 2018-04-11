В Совфеде слова Трампа назвали поводом для серьезного разговора в СБ ООН

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в фейсбуке заявил, что готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в СБ ООН и на других международных площадках.

«Бодрое послание президента США Трампа к России <…> честно говоря, ужасает именно своим демонстративным легкомыслием — действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках», — написал Косачев.

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По его словам, атака суверенного государства «по сомнительному и не расследованному поводу» не смущает Вашингтон, что наводит на мысль о том, что «атака является реальной причиной, а не следствием событий в Сирии».

Он также подчеркнул, что «США нужен триумфальный «камбэк» в эту страну, и очень «кстати» последовала химическая атака, бессмысленная для Дамаска, но вполне к месту для боевиков и для Вашингтона».

Ранее Трамп призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.