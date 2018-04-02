Ушаков о высылке российских дипломатов: это удар Вашингтона по самому себе

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что высылая российских дипломатов, Вашингтон нанес удар по самому себе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вообще, эти высылки, как вы понимаете, это в том числе и удар по себе, потому что ответ, как правило, зеркальный. И, высылая 60 дипломатов, американцы, я не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов. А так, получается такая ситуация, которую мы имеем сейчас», — сказал Ушаков.

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При этом, по его словам, Россия рассчитывает, что со временем отношения нормализуются, и дипломаты займут свои места.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что массовая высылка российских дипломатов из западных стран произошла под надуманными предлогами.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.