Словения объявила об отзыве своего посла из Москвы

Власти Словении приняли решение об отзыве своего посла в Москве для консультаций. Об этом написал в твиттере премьер-министр страны Миро Церар.

«В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций», — говорится в сообщении.

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Ранее Грузия объявила о высылке российского дипломата.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.