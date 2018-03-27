Джонсон назвал условие дружбы Запада с Россией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад хотел бы дружить с Россией и россиянами, но для этого правительству страны нужно измениться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Страны мира в количествах, которые [президент России Владимир] Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас», — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон поблагодарил страны, принявшие решение о высылке российских дипломатов.