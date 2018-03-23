Reuters: лидеры ЕС договорились отозвать своего посла из Москвы

Лидеры Европейского союза договорились отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Посла отзовут для консультации», — заявил источник агентства.

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Отмечается, что в настоящее время послом Европейского союза в России является немецкий дипломат Маркус Эдерер.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза согласились с Великобританией, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.