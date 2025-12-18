На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что всегда поддерживал приход Трампа к власти

Лукашенко заявил о своей уникальной роли в поддержке Трампа
РИА Новости/AP

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Фрагмент интервью лидера Белоруссии американскому телеканалу Newsmax TV опубликовал агентство БелТА.

Лукашенко, извинившись за «некую скромность», сказал, что был единственным главой государства, который не только «болел» за Трампа, когда тот выдвинул свою кандидатуру в президенты США, но и открыто об этом говорил.

Лукашенко пояснил, что за Трампа многие переживали, но нигде не поддерживали Трампа столь открыто, как в Белоруссии.

16 декабря президент Белоруссии заявил, что в ближайшее время рассчитывает провести разговор со своим американским коллегой. В частности, будут обсуждаться события вокруг Венесуэлы. Лукашенко пообещал, что скажет президенту США об этой латиноамериканской стране «много чего интересного».

Ранее Лукашенко рассказал, что посоветовал Трампу перед встречей с Путиным на Аляске.

