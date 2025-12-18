Россиянам напомнили о правилах оплаты работы на праздниках

Работа в новогодние праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в удвоенном размере, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» Филипп Честных, руководитель административной практики юридической компании «Лаки Лигал» (Lucky Legal).

По его словам, новогодние каникулы являются периодом отдыха для большинства людей. Однако иногда вместо мандаринов и елки сотрудникам приходится выполнять служебные обязанности, и в таких случаях важно понимать, на какое начисление можно рассчитывать и какие особенности необходимо учитывать.

«Главное правило заключается в том, что применяется повышенная оплата. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ работа в установленный государством праздничный нерабочий день (например, 1–8 января) оплачивается не менее чем в двойном тарифе. К таким датам относятся не только новогодние выходные и Рождество (7 января), но и иные государственные праздники, например, 23 февраля или 8 марта», — объяснил он.

В отношении окладов действует отдельный порядок. Для сотрудников с постоянным фиксированным заработком количество праздничных дат в месяце не уменьшает размер зарплаты, и оклад выплачивается полностью. Если работник с окладом выходит на смену в праздничный день, ему обязаны компенсировать этот выход дополнительно, то есть по удвоенной дневной или часовой ставке сверх окладной части. У работников со сдельной или почасовой оплатой расчет зависит от фактически выполненного объема работ или количества часов. При отсутствии работы в период с 1 по 8 января работодатель вправе начислить отдельное вознаграждение, сумма которого определяется внутренними нормативными документами компании.

«Также существуют важные исключения и тонкости. По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты ему могут предоставить дополнительный день отдыха, и в этом случае работа в праздник оплачивается в обычном размере. При сменном графике праздничная дата, являющаяся рабочей согласно расписанию, компенсируется по стандартной ставке. Повышенная оплата начисляется только за ту смену, на которую сотрудника вызвали дополнительно сверх утвержденного графика. Если праздничная работа приходится на ночной период (с 22:00 до 06:00), применяется два коэффициента, т.е. за ночные условия и за праздничный день. Коллективные договоры или индивидуальные трудовые договоры могут предусматривать еще более высокий размер оплаты, включая, например, тройной тариф, при условии, что он не ниже гарантий Трудового кодекса», — рассказал он.

Трудовые гарантии сохраняются даже в самые продолжительные праздничные периоды. Привлечение сотрудника к работе в праздничный нерабочий день всегда дает ему право на увеличенную оплату. Важно проверять начисления в зарплатных документах и помнить о своих правах, чтобы получать достойное вознаграждение независимо от времени года, резюмировал он.

Ранее юрист объяснил, могут ли вас уволить за отказ идти на корпоратив.