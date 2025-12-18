На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех украинских городах прогремели взрывы

В Кривом Роге, Сумах и Черкассах произошли взрывы
Reuters

В трех городах Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Взрывы звучали в Кривом Роге, Сумах и Черкассах.

В настоящее время в Днепропетровской, Сумской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

17 декабря военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Вооруженные силы России в рамках массированной ночной атаки нанесли удары по энергетическим объектам в пяти регионах Украины.

До этого мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошли несколько взрывов. По его словам, в расположенном в северной части украинской столицы Оболонском районе сработали системы противовоздушной обороны.

9 декабря издание Times of Ukraine написало, что значительная часть Киева осталась без электроснабжения в результате масштабных отключений. Как отметили журналисты, без света остались более 70% территории украинской столицы.

Ранее сообщалось, что Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
