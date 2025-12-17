Вратарь «ПСЖ» Сафонов установил исторический рекорд

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго».

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола: такого не было ни на чемпионатах мира, ни на Клубных чемпионатах мира, ни на Межконтинентальном кубке, ни на Кубке конфедераций, ни на молодежных или юношеских мировых первенствах.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова. Голкипер был признан лучшим игроком матча.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Межконтинентальный кубок — футбольное соревнование, проводившееся европейской и южноамериканской конфедерациями между победителями главных клубных турниров этих континентов: Лиги чемпионов УЕФА (ранее — Кубка европейских чемпионов) и Кубка Либертадорес. Ежегодно разыгрывался с 1960 года до 2003 года, после чего был заменен клубным чемпионатом мира. Однако в 2024 году Межконтинентальный кубок вновь был проведен, тогда сыграли «Реал» и «Пачука», победа досталась мадридскому клубу.

