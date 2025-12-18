На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По соседству с Венесуэлой произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Панамы
Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов Панамы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS).

Там уточнили, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 152 км к юго-востоку от полуострова Бурика на западе Панамы. Очаг находился на глубине 10,3 км.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Лазаревском районе Сочи. Подземные толчки зафиксировали в 13:13 в Черном море в 8 км к северо-востоку от поселка Лазаревского. Очаг залегал на глубине на глубине 10 км.

Такое землетрясение относится к разряду слабых и обычно не вызывает разрушений или значительных повреждений. Некоторые жители Сочи написали в соцсетях, что ощутили небольшие подземные толчки.

А 6 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 62 км под морским дном.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

