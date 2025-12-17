Россия и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных

Politico: представители России и США могут провести переговоры в Майами

В эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Politico.

По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

17 декабря Трамп заявил, что Уиткофф раньше ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами для переговорщика по урегулированию украинского конфликта.

За день до этого телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц сообщил, что Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения американского плана по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил о приближении мира на Украине.