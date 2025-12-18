Лукашенко назвал себя «уходящим президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV сообщил, что не хочет перекладывать накопившиеся проблемы на будущие поколения.

По мнению политика, каждое поколение должно заниматься своими проблемами. А ему хотелось бы наладить отношения Минска и Вашингтона и решить разногласия, которые возникли после антиправительственных протестов в республике в 2020 году.

Протесты 2020 года в Белоруссии Акции протеста в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Тогда в стране было задержано более 3 тыс. чел.



Самые массовые акции прошли 16 августа, когда в центре Минска собрались, по некоторым оценкам, от 200 до 400 тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше 1 млн. В марте 2021 года протесты прекратились.

«У нашего поколения, у [президента США Дональда] Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить», — сказал глава государства.

Себя он считает «уходящим президентом».

В том же интервью Лукашенко назвал себя единственным политиком, открыто поддержавшим выдвижение Трампа на пост главы государства. Глава республики считает американского коллегу сильной фигурой и полагает, что мир будет совершенно иным, если по инициативе лидера Соединенных Штатов будет создан блок из России, Китая, Японии, США и Индии. При этом Лукашенко подчеркнул, что не является слепым сторонником Трампа.

Ранее Лукашенко назвал Путина «волкодавом» с хорошими человеческими качествами.