Лукашенко назвал себя «уходящим президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Newsmax TV сообщил, что не хочет перекладывать накопившиеся проблемы на будущие поколения.
По мнению политика, каждое поколение должно заниматься своими проблемами. А ему хотелось бы наладить отношения Минска и Вашингтона и решить разногласия, которые возникли после антиправительственных протестов в республике в 2020 году.
«У нашего поколения, у [президента США Дональда] Трампа, у Лукашенко, есть проблемы, мы их должны решить», — сказал глава государства.
Себя он считает «уходящим президентом».
В том же интервью Лукашенко назвал себя единственным политиком, открыто поддержавшим выдвижение Трампа на пост главы государства. Глава республики считает американского коллегу сильной фигурой и полагает, что мир будет совершенно иным, если по инициативе лидера Соединенных Штатов будет создан блок из России, Китая, Японии, США и Индии. При этом Лукашенко подчеркнул, что не является слепым сторонником Трампа.
Ранее Лукашенко назвал Путина «волкодавом» с хорошими человеческими качествами.