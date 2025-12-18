В Ростове и Батайске при воздушной атаке пострадала гражданская инфраструктура

В Ростове при атаке пострадала многоэтажка, в Батайске загорелись два дома

В Ростове-на-Дону и Батайске при воздушной атаке пострадала гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома», — написал он.

На место ЧП выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.

По информации Telegram-канала Mash, в Ростове в многоэтажном здании в результате атаки были выбиты стекла на 4 этаже и выше. Кроме того, минимум семь улиц в Батайске остались без электричества. В «Донэнерго» заявили, что время восстановления электроснабжения — около 3 часов.

17 декабря в Славянском районе Краснодарского края приостановили работу 21 детского сада и трех школ из-за отключения воды и электроэнергии после атаки украинских беспилотников.

Ранее на Кубани возобновили подачу электричества после атаки дронов.