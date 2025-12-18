На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет премьера Словакии повредили в аэропорту

Самолет премьера Фицо повредили в аэропорту Брюсселя по прибытии на саммит ЕС
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо повредили в аэропорту Брюсселя, когда он прибыл на саммит Евросоюза. Об этом глава словацкого правительства сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сложный саммит в Брюсселе начался не очень хорошо. В аэропорту машина с лестницей повредила наш самолет, так что он не может летать, и мы вынуждены оставить его здесь», — написал он.

По его словам, столь же скептичной была вечерняя встреча с лидерами стран Западных Балкан, подающими заявки на вступление в ЕС.

Фицо добавил, что поддерживает президента Сербии Александара Вучича, который намеренно не присутствовал на этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого отношения к Сербии со стороны институтов ЕС.

В октябре самолету колумбийского президента Густаво Петро, на котором он отправился в Саудовскую Аравию, не позволили совершить дозаправку на островах Кабо-Верде из-за наложенных на политика санкций США.

Ранее Фицо выступил за восстановление отношений с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами