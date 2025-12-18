Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо повредили в аэропорту Брюсселя, когда он прибыл на саммит Евросоюза. Об этом глава словацкого правительства сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сложный саммит в Брюсселе начался не очень хорошо. В аэропорту машина с лестницей повредила наш самолет, так что он не может летать, и мы вынуждены оставить его здесь», — написал он.

По его словам, столь же скептичной была вечерняя встреча с лидерами стран Западных Балкан, подающими заявки на вступление в ЕС.

Фицо добавил, что поддерживает президента Сербии Александара Вучича, который намеренно не присутствовал на этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого отношения к Сербии со стороны институтов ЕС.

В октябре самолету колумбийского президента Густаво Петро, на котором он отправился в Саудовскую Аравию, не позволили совершить дозаправку на островах Кабо-Верде из-за наложенных на политика санкций США.

Ранее Фицо выступил за восстановление отношений с Россией.