В Праге сняли флаг Украины со здания МВД Чехии

Новый глава МВД Чехии Лубомир Метнар распорядился снять украинский флаг со здания ведомства в Праге. Об этом сообщает чешское издание Publico.

Как пояснил пресс-секретарь министерства Ондржей Кратошка, Метнар принял решение, что перед входом в здание ведомства будут вывешены флаги Чехии и Европейского союза. Флаги других государств будут вывешиваться лишь по случаю важного государственного визита.

Издание отмечает, что украинские флаги продолжают висеть над зданиями других чешских министерств.

9 декабря первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в Чехии движения ANO Карел Гавличек заявил, что украинские флаги должны быть постепенно сняты со зданий госучреждений республики. По его словам, вывешивание украинских флагов после февраля 2022 года было выражением солидарности Чехии с Украиной. Теперь же этот жест, как он полагает, уже теряет свой эффект.

Ранее спикер парламента Чехии распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг.