В США отклонили резолюцию против боевых действий в отношении Венесуэлы

Большинство членов палаты представителей США проголосовало против принятия резолюции об ограничении задействования американских вооруженных сил против наркокартелей, в том числе венесуэльских, без одобрения конгресса. Об этом сообщил ТАСС.

За проголосовали 210 членов нижней палаты, против высказались 216.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы в обращении к нации.

Ранее Трамп объявил о начале «полной и всеобъемлющей блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Кроме того, он признал власти республики террористической организацией и обвинил их в краже активов Вашингтона, под которыми подразумеваются в первую очередь принадлежащие Венесуэле нефтяные месторождения.

В ночь на 18 декабря Венесуэла попросила ООН провести заседание из-за «продолжающейся агрессии США.

Ранее Венесуэла вывела в море военные суда для защиты танкеров от США.