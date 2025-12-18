На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский адвокат заявил о невозможности задержать Киркорова по запросу СБУ

Адвокат Аграновский: из-за ошибок в базе розыска СБУ нельзя задержать Киркорова
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Из-за орфографических ошибок в разыскной карточке Службы безопасности Украины (СБУ) российского певца Филиппа Киркорова невозможно будет задержать. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

Он отметил, что украинская спецслужба с ошибками указала имя и отчество Киркорова. Кроме того, отсутствует и фотография певца. Поэтому формально это совершенно другой человек.

Аграновский подчеркнул, что в любом государстве, где уважают право, Киркорова задержать не могут. Но при этом неизвестно, чего можно ожидать от украинских властей.

Адвокат добавил, что такие ошибки являются показательным примером некомпетентности правоохранительных органов Украины.

До этого Киркоров, комментируя новость о том, что его объявили в розыск на Украине, заявил, что СБУ решила «пошуметь» с помощью его громкого имени.

16 декабря стало известно, что СБУ объявила в розыск певца. Как уточнялось, информация о нем была внесена в базу розыска еще 30 октября, однако публичной стала лишь теперь.

Ранее на Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Полину Агурееву.

