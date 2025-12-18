Туристы не смогли улететь в Таиланд из-за пьяной драки в самолете

На борту самолета из Астаны в Бангкок произошла пьяная драка. Видео опубликовала The Sun.

Газета уточняет, что ее устроили четыре туриста перед шестичасовым перелетом. Двое из них были нетрезвыми. Конфликт между мужчинами возник после того, как они сели в самолет. На кадрах с места происшествия видно, как за дракой наблюдают испуганные пассажиры и члены экипажа.

В статье отмечается, что вылет Airbus A321 отложили на два часа из-за ожидания сотрудников полиции. Они вывели мужчин из самолета, задержали их за хулиганство и запретили лететь в Таиланд. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В октябре вылет самолета задержали из-за подравшихся стюардесс. Инцидент произошел на борту самолета Airbus A320, который должен был вылететь из Айовы в Чикаго. Рейс был назначен на утро, однако вместо привычной предполетной инструкции по технике безопасности пассажиры стали свидетелями конфликта между двумя членами экипажа, который в итоге перерос в драку. Менеджеру авиакомпании пришлось вмешаться и снять всю команду с рейса, заменив ее новой. Пассажиров попросили покинуть самолет, в итоге они вылетели на четыре часа позже запланированного времени.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.