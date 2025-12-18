На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Администрация Трампа хочет возвращения американских нефтяных компаний в Венесуэлу

Politico: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу по просьбе Трампа
Gregory Bull/AP

Администрация президента США Дональда Трампа попросила американские нефтяные компании изучить возможность возвращения в Венесуэлу после ухода президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Начались переговоры с представителями отрасли о возможности возвращения на рынок Венесуэлы. Но, честно говоря, интерес со стороны отрасли невелик, учитывая низкие цены на нефть и более привлекательные месторождения в мире», — сказал один из источников Politico, знакомый с ходом обсуждения.

По словам еще двух источников, администрация Трампа лишь недавно начала налаживать контакты с представителями отрасли. Убедить компании рисковать капиталом в условиях нестабильной политической обстановки не так-то просто.

По информации издания, усилия США, возглавляемые Госдепартаментом, также получили поддержку от Эванана Ромеро, бывшего руководителя венесуэльской государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, который сейчас работает консультантом в Хьюстоне.

Эти переговоры являются признаком того, что Белый дом мечтает о будущем Венесуэлы после свержения Мадуро, отмечает Politico.

До этого Трамп заявил, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сочтены».

Ранее Мадуро согласился уйти в отставку.

