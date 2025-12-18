Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год

Предпраздничные траты россиян выросли в 2025 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство маркетинговых исследований ORO.

Аналитики провели исследование в декабре среди одной тысячи респондентов из крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно ему, сильнее всего расходы увеличились у одиночных домохозяйств — с 9 106 до 13 669 рублей, и в семьях без детей — с 12 627 до 18 118 рублей.

В среднем молодежь тратит на Новый год больше старшего поколения, — около 24 тысяч рублей. Среди частей страны, самые большие траты у Центрального округа.

Новогоднее меню в этом году состоит из мясных блюд и холодца — их выбрали 70% и 41% опрошенных граждан соответственно. Блюдам из птицы предпочтение отдал 51%. Традиционные оливье, крабовый, сельдь под шубой планируют готовить 85% россиян.

До этого в союзе потребителей сообщили, что экономическая ситуация отразилась на подходе россиян к организации новогоднего застолья. В частности, теперь жители стали отказываться от дорогих продуктов и деликатесов, — из-за санкций они перешли на отечественные продукты и напитки.

Ранее сообщалось, что после 20 декабря цены на продукты подскочат и достигнут пика.