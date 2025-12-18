На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль рэпера Macan сняли с продажи в Москве

BMW M5 рэпера Macan стоимостью 10,5 млн рублей сняли с продажи
auto.ru

Принадлежащий рэперу Macan (Андрею Косолапову) автомобиль BMW M5 стоимостью 10,5 млн рублей был снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль рэпера выставили на продажу 24 октября. На сайте автосалона говорилось, что любой желающий мог оставить заявку, после чего потенциальному покупателю должен был поступить звонок с сообщением: «первый, кто подтвердит покупку, забирает легенду».

По словам желавших приобрести BMW M5, иномарка была снята с продажи около двух недель назад. В автосалоне эту информацию подтвердили.

10 декабря стало известно, что рэперу Macan, который недавно ушел в армию, пришли штрафы за нарушение правил дорожного движения. По имеющимся данным, певец был оштрафован за нарушение разметки и правил парковки. Один из штрафов выписали еще в апреле 2025 года. Также сообщалось, что автомобиль BMW, на котором певец игнорировал ПДД и получал штрафы, никто не хочет покупать.

Ранее сибиряки разыграли пожар в машине, чтобы украсть 10 млн рублей.

