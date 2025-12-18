В центре Украины начались перебои со светом после взрывов

В городе Черкассы в центральной части Украины начались перебои с электричеством. Об этом сообщает «Общественное».

По данным телеканала, проблемы возникли в разных районах города.

До этого в Черкассах произошли взрывы. Они также прогремели в Кривом Роге и Сумах. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Днепропетровской, Сумской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Это сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.