Россиян предупредили об опасности аромасвечей для домашних животных

Ветеринар Руденко: аромасвечи особенно опасны для кошек
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Использование ароматических свечей в доме создает уютную атмосферу, но владельцам домашних животных следует быть осторожными: некоторые эфирные масла и синтетические ароматы могут представлять серьезную опасность для кошек и собак, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Кошки особенно уязвимы из-за отсутствия ферментов, способных эффективно метаболизировать терпены и фенолы, содержащиеся в эфирных маслах. Даже пассивное вдыхание паров цитрусовых, чайного дерева, гвоздики, корицы или мяты может вызвать респираторные проблемы, поражение печени или неврологические симптомы. У собак риски ниже, но концентрированные масла (например, масло сосны или эвкалипта) способны провоцировать рвоту, слабость и даже ожоги слизистых при прямом контакте», — предупредил он.

Синтетические отдушки в дешевых свечах также небезопасны — при горении они выделяют летучие органические соединения, раздражающие дыхательные пути питомцев. Ветеринары рекомендуют выбирать свечи на основе соевого воска без токсичных добавок, проветривать помещение после использования и избегать ароматов с резкими нотами.

«Если у животного появились слюнотечение, кашель или вялость после контакта с ароматизаторами, немедленно обратитесь к ветеринару. Профилактика всегда проще лечения: размещайте свечи в недоступных местах и отдавайте предпочтение натуральным, мягким запахам», — посоветовал он.

Ранее россиян предупредили о самых опасных для животных новогодних игрушках.

