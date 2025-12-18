При атаке на Ростовскую область пострадали четыре человека

Из-за атаки на Ростовскую область пострадали четыре жителя Батайска, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник рассказал, что Батайск подвергся воздушной атаке противника. После нее в городе-спутнике Ростова-на-Дону вспыхнули два частных дома. Четырем горожанам потребовалась помощь медиков.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области в частном секторе Батайска начался пожар после взрывов. А над Ростовом-на-Дону на фоне режима опасности атаки БПЛА произошла серия взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Местные жители рассказали, что в центральной и северной части Ростова-на-Дону раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» хлопков.

Позднее власти заявили, что в обоих городах пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе. А в городском порту пострадало судно, среди его экипажа есть раненые.

