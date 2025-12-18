На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр сообщил о последствиях атаки БПЛА по Ростову-на-Дону

В Ростове-на-Дону предотвращен разлив нефтепродуктов при пожаре на танкере
Shutterstock/Al.geba

После атаки БПЛА в западном жилом массиве Ростова-на-Дону горит танкер, написал в Telegram-канале мэр города Александр Скрябин.

Чиновник рассказал, что разлива нефтепродуктов удалось избежать. Однако есть те, кто при налете пострадал и получил несовместимые с жизнью травмы.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области в частном секторе Батайска начался пожар после взрывов. Там пострадали четыре человека. А над Ростовом-на-Дону на фоне режима опасности атаки БПЛА произошла серия взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Местные жители рассказали, что в центральной и северной части Ростова-на-Дону раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» хлопков.

Позднее власти заявили, что в обоих городах пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове-на-Дону была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе. А в городском порту пострадало судно.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, как ВСУ будут использовать ракеты Sidewinder.

Атаки БПЛА на Россию
