Судно повреждено в результате атаки на порт Ростова-на-Дону

Слюсарь: после атаки ВСУ на судно в порту Ростова-на-Дону есть жертвы
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Судно повреждено в результате воздушной атаки на порт Ростова-на-Дону, есть жертвы среди экипажа. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется», — написал Слюсарь.

Ранее он сообщил, что в Ростове-на-Дону разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. В городе также наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

По уточненным данным губернатора, в Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. В Батайске пострадали четыре человека.

До этого сообщалось, что обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, вызвав возгорание.

Ранее на Кубани закрыли детские сады и школы после атаки беспилотников.

Атаки БПЛА на Россию
