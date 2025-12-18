Трамп назвал тему обращения к нации на фоне сообщений об объявлении войны

Трамп заявил, что в обращении к нации будет говорить об экономике

Предстоящее выступление президента США Дональда Трампа будет касаться успехов его администрации в экономике. Об этом заявил сам Трамп, передает РИА Новости.

«Мы унаследовали беспорядок, мы провели хорошую работу, мы продолжим, и наша страна будет сильнее, чем когда-либо», — сказал он.

По его словам, американская экономика нуждалась в помощи после предыдущей администрации, которую возглавлял Джо Байден.

Основной темой нынешней повестки республиканцев является обеспечение доступности товаров, услуг и жилья, а также уровень преступности, добавил президент.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп в обращении к нации

может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы. По его словам, членов конгресса США вчера проинформировали о грядущей войне.

До этого американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее».

Ранее сообщалось, что США готовят точечные атаки на объекты в Венесуэле.