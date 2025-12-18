На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: британские компании страхуют заходящие в Венесуэлу танкеры вопреки санкциям США

DT: британские компании продолжают страховать заходящие в Венесуэлу танкеры
Британские компании, вопреки санкциям Соединенных Штатов, продолжают страхование заходящих в порты Венесуэлы танкеров. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph (DT).

По имеющимся данным, при загрузке нефти с основного венесуэльского терминала в венесуэльском порту Пуэрто-Хосе были замечены танкеры Kelly, Rene и Marbella. Все эти суда застраховала компания из Великобритании West of England P&I Club.

Газета отмечает, что продолжение страхования танкеров может вызвать дипломатический скандал между США и Великобританией.

17 декабря президент Соединенных Штатов Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы. Власти Венесуэлы отвергли заявление политика, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее сообщалось, что США готовят точечные атаки на объекты в Венесуэле.

Все новости на тему:
Трамп угрожает Венесуэле
