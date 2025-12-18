В городе-спутнике Ростова-на-Дону начался пожар после взрывов

В Ростовской области в частном секторе города Батайск начался пожар после взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, на место возгорания прибыли сотрудники экстренных служб.

В Ростовской области ввели режим опасности атаки БПЛА, отмечает Telegram-канал.

До этого стало известно, что над Ростовом-на-Дону произошла серия взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Очевидцы рассказали, что в небе центральной и северной части города раздалось как минимум пять «протяжных и глухих» взрывов. По предварительным данным, средства ПВО (противовоздушной обороны) региона ликвидировали воздушные цели.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее Украина попыталась устроить диверсию в Новороссийске.