В США проголосовали за завершение расследования «российского вмешательства»
Комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за публикацию доклада по итогам расследования «российского вмешательства». Об этом сообщает The Hill.
Таким образом, расследование «вмешательства» будет завершено.
Первыми с докладом смогут ознакомиться члены комитета по разведке, после чего итоги расследования могут стать публичными. Отмечается, что доклад насчитывает уже около 250 страниц.
Сенат США, в свою очередь, продолжает аналогичное расследование.